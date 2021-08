Oculus Quest 2 : un nouveau modèle de base avec 128 Go à 349 €

Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 (from Facebook) fait son retour après une interruption des ventes de quelques semaines. Le modèle de base est désormais avec 128 Go de stockage.

Le casque de réalité virtuelle tout-en-un Oculus Quest 2 a été lancé l'automne dernier dans une version avec 64 Go de stockage à 349 € et 256 Go de stockage à 449 €. Pour le modèle de base, la capacité de stockage est dorénavant doublée à 128 Go, avec un prix qui ne bouge pas.

" Pour faire court ? Nous avons créé ce modèle de 128 Go pour que les joueurs puissent facilement stocker et accéder à davantage de jeux et d'applications sur un seul appareil. Simple ", écrit Oculus qui est dans le giron du groupe Facebook.

Le nouveau modèle Oculus Quest 2 de 128 Go est disponible pour 349 € partout où les produits Oculus sont vendus (Amazon, Boulanger, Fnac...). Le modèle de 64 Go n'est désormais plus commercialisé. Les ventes de Quest 2 avaient été interrompues depuis fin juillet.

Avec housse en silicone pour la protection faciale en mousse

Le reprise des ventes de l'Oculus Quest 2 se fait avec une nouvelle housse en silicone qui s'adapte à la protection faciale amovible en mousse. Des utilisateurs du Quest 2 avaient signalé une irritation cutanée à l'endroit où la partie en mousse de la protection faciale amovible est en contact avec la peau. Un " très petit pourcentage " de personnes selon Oculus.

Tous les détenteurs de Quest 2 et du pack Fit Quest 2 ayant acheté le casque avant le 24 août peuvent recevoir une housse en silicone gratuite via les paramètres de leur compte et la section consacrée à leurs appareils.

Rappelons que l'Oculus Quest 2 est un casque avec six degrés de liberté qui profite d'un Snapdragon XR2 de Qualcomm associé à 6 Go de RAM. C'est un écran LCD à basculement rapide avec une définition de 1834 x 1920 pixels par œil, champ de vision de 110°. Par défaut, l'affichage prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il peut monter jusqu'à 120 Hz et avec également un mode 72 Hz.