Oculus Quest 2 : les premières infos

Nous l'avions appris il y a quelques semaines, Facebook compte progressivement faire disparaitre le nom Oculus pour mettre en avant sa propre marque, et cela se concrétisera par la tenue de l'événement Facebook Connect ce mercredi, autrefois connu sous le nom d'Oculus Connect.

L'événement devrait être l'occasion pour la marque de présenter son Oculus Quest 2, un nouveau casque de réalité virtuelle dont certains éléments sont déjà en fuite.

On évoque ainsi l'intégration d'une puce Snapdragon XR2 associée à 6 Go de RAM. L'écran devrait proposer une définition native de 2K par oeil avec un taux de rafraichissement de 90Hz, et le tout sera équipé de 256 Go de stockage pour un fonctionnement autonome.

Pour ceux qui souhaiteraient exploiter le casque avec des fonctionnalités avancées nécessitant plus de puissance, une prise USB-C permettra un branchement à un PC.

Pour ce qui est des prix et dates de sortie, il faudra attendre l'annonce de Facebook demain pour en savoir davantage.