Office 365 devient Microsoft 365 avec une offre enrichie

C'était dans les tuyaux de longue date. Une offre Microsoft 365 pour les particuliers voit le jour à la faveur d'une mutation d'Office 365 qui revendique actuellement 38 millions d'abonnés. La transformation prendra effet à partir du 21 avril prochain et sans surcoût.

Microsoft 365 pour le grand public se décline en Microsoft 365 Famille (jusqu'à six personnes) et Microsoft 365 Personnel. Respectivement, un abonnement à 9,99 € par mois (ou 99 € par an) et 6,99 € par mois (ou 69 € par an).

Ces nouvelles offres conservent bien évidemment l'accès aux applications Office, 1 To de stockage en ligne OneDrive par personne et avec son coffre-fort, 60 minutes par mois d'appels Skype vers des téléphones mobiles et des lignes fixes. De nouvelles fonctionnalités seront en outre progressivement déployées.

Microsoft 365 s'accompagne d'une nouvelle application Microsoft Family Safety assimilable à un outil de contrôle parental et avec une expérience sur mobile (Android et iOS). Elle permet aux familles de partager l'emplacement pour localiser des proches et avec des notifications quand un membre de la famille quitte un lieu ou y arrive, gérer le temps d'écran sur plusieurs appareils, que ce soit sur PC Windows 10, smartphone Android ou même avec la console de jeu Xbox et en reprenant les paramètres familiaux Xbox.



Plusieurs nouveautés seront en rapport avec l'arrivée d'une version grand public de la solution de collaboration Teams qui ne remplacera toutefois pas complètement Skype. Elle permettra de connecter des amis et la famille dans un groupe de discussion, pour des appels vidéo, le partage de tâches, de photos et d'autres contenus en un même lieu. Parmi les exemples cités par Microsoft, le partage des listes de course, la planification de voyages, l'organisation d'un planning pour chaque membre d'une famille ou encore le stockage d'informations comme les mots de passe Wi-Fi et les informations de compte en un seul endroit.



Pour la transition vers Microsoft 365, nombre de nouveautés d'Office seront de la partie. Parmi celles-ci, il y a l'outil d'IA Microsoft Editor avec Word et Outlook.com pour aider dans la rédaction et l'amélioration du style (y compris en français), au-delà des fonctions basiques de correction orthographique et de grammaire. Il se dote par ailleurs d'un vérificateur de similitude qui exploite les capacités de vérification de plagiat.

Avec Excel, c'est le retour d'un outil Money pour la gestion et le suivi d'un compte financier. Ce retour dans Excel se fera d'abord aux États-Unis, puis " rapidement " en France. Excel proposera de nouveaux modèles et types de données pour 100 typologies de sujets différents : alimentation, films, lieux, loisirs… et même Pokémon.

Pour PowerPoint, une fonctionnalité d'IA Presenter Coach aura pour mission d'aider à améliorer une présentation à l'oral en surveillant l'intonation, le rythme et en proposant des reformulations, tandis que PowerPoint Designer (aussi pour Word et Excel) proposera plusieurs styles de mises en page avec un visuel et enjolivera automatiquement les présentations.

Microsoft souligne la transformation d'un texte en frise chronologique visuelle, ainsi que l'accès à plus de 8 000 images et 175 vidéos dans Getty Images, 300 styles de police et 2 800 icônes. Quant à Outlook, il y aura par exemple la synchronisation du calendrier personnel et professionnel, une vue d'ensemble du planning, tout en préservant la confidentialité entre rendez-vous personnels et professionnels.