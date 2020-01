Quand Microsoft force la recherche Bing dans Chrome et Firefox via Office 365 ProPlus

Un détournement de la recherche ? Avec une prochaine version d'Office 365 ProPlus (version 2002), une extension pour Microsoft Search dans Bing sera installée et aura pour conséquence de faire de Bing le moteur de recherche par défaut du navigateur Google Chrome. Cela restera réversible par l'utilisateur

Fréquemment mise à jour, Office 365 ProPlus est une déclinaison par abonnement de la suite de productivité Office. Le déploiement pour l'extension devrait débuter à partir du mois prochain dans plusieurs pays comme la France.

Firefox devrait également être concerné par une même opération cavalière, mais à une date ultérieure qui n'a pas été précisée.

Le but de Microsoft Search dans Bing - et ici via Office 365 ProPlus - est d'obtenir des résultats de recherche à partir du Web et d'une organisation, dans n'importe quel navigateur et sur n'importe quel appareil. C'est une solution de recherche unifiée pour les entreprises avec pour passerelle Bing.



Ô surprise… la nouvelle a suscité une certaine gronde. Des commentaires l'assimilent à un comportement malveillant, et ce selon même les critères de Windows Defender par exemple, ou du moins inacceptable. Des administrateurs réclament un caractère optionnel.

Ils pourront en tout cas consulter cette documentation où il est notamment indiqué comment bloquer l'installation de l'extension Microsoft Search dans Bing faisant de Bing le moteur de recherche par défaut, par exemple avec les politiques de groupe.