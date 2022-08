OKP : un robot aspirateur à moins de 115 € !

S'il y a de cela 4 ou 5 années en arrière les robots aspirateurs étaient à la fois peu performants et très chers, la situation a bien changé : le marché explose littéralement et les références sont désormais légion.

L'aspirateur robot s'impose ainsi de plus en plus chez les utilisateurs, en accompagnement d'aspirateurs classiques, ou comme seul moyen de nettoyage selon la configuration des logements. On en trouve également de plus en plus dans les bureaux : ils se révèlent particulièrement efficaces grâce à la possibilité de programmer leur action en dehors des heures de présence du personnel.

Parmi les nombreuses références disponibles sur le marché, OKP mise sur des modèles très accessibles, notamment avec un aspirateur qui se veut à la fois simple, mais bien doté.

Le robot propose ainsi une puissance d'aspiration de 2100 Pa dans un encombrement réduit : il ne mesure que 7,5 cm de hauteur pour 28 cm de diamètre. Malgré la puissance indiquée, il revendique une autonomie de 100 minutes avec une pleine charge, soit l'aspiration sur une surface équivalente à 100m², le tout avec un bac de collecte de poussière de 0,5 l.

Il embarque une série de capteurs associés à la technologie Freemove 3.0+ qui lui permettent d'éviter les collisions et de cartographier son environnement pour optimiser ses déplacements.

Il dispose de 4 modes de nettoyage (automatique, aléatoire, long du mur, manuel) et peut être piloté depuis une application mobile et/ou une télécommande livrée. Il est également équipé de deux brosses latérales en marge d'une brosse principale particulièrement adaptée aux poils d'animaux et qui dispose d'une fonction limitant l'emmêlement.

Le robot aspirateur OKP est actuellement proposé au tarif fortement réduit de 114,99 € sur Amazon au lieu de 189,99 € via le cumul d'un coupon de réduction de 30 € à activer sur la fiche produit et du code promotionnel 38OON63D.