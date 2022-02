Omnivision : des pixels 0,56 µm pour des capteurs photo 200 megapixels

Le fournisseur de composants Omnivision annonce avoir validé la technologie permettant l'exploitation de pixels de taille réduite de 0,56 µm pour de futurs capteurs photo mobiles de grande capacité.

Pour faire rentrer toujours plus de megapixels dans les modules photo sans les hypertrophier, la course à la réduction des pixels des capteurs a été intense ces dernières années en descendant à 0,8 µm puis 0,7 µm et désormais 0,6 µm.

Avec 0,56 µm, Omnivision descend encore d'un cran et ouvre la voie à des capteurs photo mobile dépassant largement les 100 megapixels. Surtout, il démontre qu'il est possible de proposer des pixels plus petits que la longueur d'onde de la lumière visible (ici de la lumière rouge) sans compromettre les qualités du capteur et en permettant de réduire la consommation d'énergie.

Omnivision indique ainsi que les qualités du pixel en 0,56 µm sont comparables à celle de son pixel en 0,61 µm en termes de QE (Quantum Efficiency) et de QPD (Quad Phase Detection pour l'autofocus).

La firme indique travailler étroitement avec le fondeur TSMC pour rendre possibles ces technologies (et leur production à grande échelle) sur une base de capteur CMOS en 28 nm.

Omnvision annonce que cette technologie de pixel en 0,56 µm sera présente dans des capteurs photo de 200 megapixels destinés aux smartphones. Pour le moment, rien n'est dit sur les qualités d'un tel capteur. On sait que la réduction de la taille des pixels entraîne des problèmes de bruit et de grain en faible luminosité et que la course aux megapixels n'est pas toujours synonyme de meilleure qualité d'image au final.

L'intégration se fera durant le deuxième trimestre et les premiers échantillons seront livrés au troisième trimestre. Les premiers smartphones du marché équipés de ce capteur photo sont attendus début 2023.