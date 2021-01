One Outlook : Microsoft travaille sur un client Outlook unique

Avec Outlook, Microsoft multiplie les versions que ce soit pour Windows, macOS, avec un abonnement Microsoft 365, sur mobile ou encore avec une application web. Entre toutes ces versions, des différences peuvent être à la marge ou sont parfois plus profondes.

Il est peut-être enfin temps de penser à une véritable unification, et c'est possiblement le cas avec l'initiative One Outlook pour un client Outlook unique à retrouver sur diverses plateformes, et indépendamment d'un abonnement Microsoft 365.

Sur Windows 10, l'application One Outlook sonnerait le glas pour les applications Mail et Calendar. Des utilisateurs ont déjà constaté un accès précoce à une application One Outlook (pas encore véritablement fonctionnelle) et un projet au nom de code Monarch.

Il est fait mention d'une nouvelle version d'Outlook conçue pour les expériences sur des grands écrans qui englobe et remplace l'application Win32 et UWP (Intel et ARM), Outlook Web Access (OWA) et le client macOS.

Pas pour tout de suite

A priori, l'objectif est un client de messagerie - et autres tâches - basé sur la version web d'Outlook. Cela étant, l'accouchement pour One Outlook pourrait être encore assez long. À en croire Windows Central, une version finale de One Outlook n'est pas attendue avant 2022.

Si Microsoft n'a pas fait de commentaires, le groupe de Redmond avait toutefois déjà évoqué une vision One Outlook en promettant une innovation plus rapide et axée sur l'utilisateur, ainsi qu'une expérience cohérente sur tous les clients Outlook.