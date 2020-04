Bon plan : le OnePlus à partir de 623 € seulement, et les Redmi AirDots S !

Le bon plan du jour concerne le site d'e-commerce Geekbuying qui revient avec trois nouveaux bons plans sur le nouveau smartphone OnePlus 8, mais aussi sur les Redmi AirDots S.

Le premier article à bénéficier d'une réduction est donc le OnePlus 8 qui propose un écran AMOLED de 6,55 pouces Fluid Display qui permet une résolution de 2400 x 1800 px. Il est doté d'un SoC Snapdragon 865 et son modem 5G Snapdragon X55 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.0. Ce smartphone est alimenté par une batterie de 4300 mAh avec une charge filaire Warp Charge 30T.

Au niveau de la photographie, le OnePlus 8 dispose d'un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels et une macro de 2 mégapixels. Enfin, le smartphone de OnePlus tourne avec Android 10.

Vous retrouverez le smartphone OnePlus 8 en précommande dans sa version 8+128 Go à 623 € seulement au lieu de 699 €, prix officiel avec le coupon de réduction GKB20EA3. Mais vous pourrez également profiter d'une réduction sur la précommande de sa version 8+256 Go qui est à 742 € au lieu de 799 € grâce au code promotionnel GKB20EA3 ! De plus, il s'agit de la version globale du OnePlus 8 (français ok) et la livraison est gratuite et se fera en fin de mois.





Enfin, vous pourrez profiter des écouteurs Redmi AirDots S qui sont dotés de haut-parleurs de 7,2 mm avec réduction de bruit ambiant par DSP, et une connectivité Bluetooth 5.0 ainsi qu'une certification IPX4. Ces nouveaux écouteurs sont alimentés par une batterie qui permet une autonomie d'environ 4 heures de musique et de 12 heures avec le boitier de recharge de 300 mAh.

Vous retrouverez les AirDots S de la marque Redmi en promotion à 27 € seulement grâce au coupon de réduction AIRDOTSS chez Geekbuying !