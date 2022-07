One UI5 : la nouvelle interface de Samsung se dévoile

Samsung va prochainement faire évoluer sa surcouche Android avec One UI 5.0 qui devrait s'installer progressivement sur les smartphones les plus récents de la marque dès cet été.

En attendant que le constructeur sud-coréen confirme l'information, l'interface se dévoile déjà au fil de quelques clichés subtilisés. One UI 5.0 est basée sur Android 13 (Rapellons que One UI 4.1 se base sur Android 12).

Les clichés sont issus de la bêta publique qui sera prochainement lancée, et l'on ne repère pas de changement majeur pour le moment. Les choses pourraient changer avec la version définitive, mais pour le moment, l'impression est que Samsung n'a pas souhaité trop chambouler son expérience utilisateur.

Les changements esthétiques sont ainsi limités et on constate davantage de réarrangements des options et icônes plus que la création de nouveaux menus. Pour le moment, un des changements les plus notables est le retour aux boites de dialogue de permissions accordées aux applications qui reprennent celles par défaut d'Android 13.

On note également l'apparition de nouveaux gestes pour le contrôle et la navigation, l'application Gallery gagne la fonction OCR pour scanner du texte à partir d'une image.

Reste à savoir si Samsung en garde sous le coude pour la version définitive de son interface.