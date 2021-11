OneDrive en fin de vie sur les anciennes versions de Windows

Si vous utilisez OneDrive pour stocker certains fichiers ou synchroniser des dossiers et que vous utilisez une ancienne version de Windows, l'information est particulièrement importante.

Microsoft a confirmé que OneDrive ne serait bientôt plus supporté sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. C'est à compter du 1er janvier 2022 que OneDrive ne subira plus aucune mise à jour sur les OS cités, puis, à compter du 1er mars, plus aucune synchronisation automatique ne sera possible.

Il restera possible de synchroniser les fichiers, mais il faudra le faire manuellement depuis la version Web de OneDrive.

Les utilisateurs de la version Business de OneDrive profitent d'un sort différent : ils auront jusqu'au 10 janvier 2023 s'ils utilisent Windows 7 ou Windows 8.1.

Microsoft pousse ainsi un peu plus les utilisateurs à basculer vers Windows 10 ou Windows 11 ou de se tourner vers la version Web de OneDrive.