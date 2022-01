OnePlus 10 et OnePlus 10R : Snapdragon 8 Gen 1 pour l'un, Dimensity 9000 pour l'autre

Après le OnePlus 10 Pro, la marque complèterait sa gamme avec un OnePlus 10 standard et une variante OnePlus 10R pour le marché indien.

Sortant de ses habitudes, OnePlus a présenté dès début janvier son smartphone OnePlus 10 Pro correspondant à la nouvelle gamme de l'année, toujours optimisé en photo grâce un partenariat avec Hasselblad.

Le smartphone a d'abord été lancé en Chine avant d'arriver, plus tard (on évoque le mois de mars) en Europe. Deux autres modèles pourraient faire leur apparition prochainement.

OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 standard serait toujours d'actualité et, hormis le fait qu'il embarquera lui aussi un SoC Snapdragon 8 Gen 1, peu d'informations sont connues à son sujet.

OnePlus devrait aussi continuer de faire évoluer sa série R avec un modèle OnePlus 10R prenant le relais des OnePlus 9R et 9RT lancés sur le marché indien. Pour ce modèle, il se murmure que le fabricant ferait appel au nouveau SoC haut de gamme Dimensity 9000 de MediaTek, confirmant ainsi son intention de collaborer plus avant avec le concepteur taiwanais de puces.

OnePlus 9R

La firme jouerait donc sur les deux tableaux avec un OnePlus 10 en Snapdragon 8 Gen 1 d'un côté et un OnePlus 10R en Dimensity 9000 de l'autre. Ce choix serait lié au fait que le SoC de MediaTek ne propose pas la 5G mmWave (en bandes millimétriques) présente aux Etats-Unis, d'où le maintien d'une puce Snapdragon pour le OnePlus 10 qui sera diffusé sur le marché US.

ce OnePlus 10R, doté d'un affichage AMOLED 120 Hz et d'une configuration mémoire 8 Go RAM / 128 Go stockage, serait lancé vers la fin du deuxième trimestre 2022 avec la surcouche OxygenOS 12.

La bascule vers MediaTek pourrait aider à maintenir le tarif, voire à le baisser légèrement, par rapport au OnePlus 9RT.