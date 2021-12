OnePlus 10 Pro : l'écran LPTO 2.0 confirmé pour le futur smartphone

Après avoir révélé plusieurs informations techniques sur le smartphone OnePlus 10 Pro avec, par exemple, le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui sera intégré dans le mobile ou encore sur le nouvel OS utilisé qui sera ColorOS12 suite à la fusion de Oppo et OnePlus, Pete Lau vient de dévoiler que le OnePlus 10 Pro, l'édition la plus premium de la gamme, possédera un écran Samsung LPTO 2.0 (Low-temperature PolycrystallineOxyde Thin-film Transistor).

Il s'agit ici d'une technologie qui permet d'adapter dynamiquement et intelligemment la fréquence de la dalle. Actuellement, seuls les iPhone 13, Galaxy S21 Ultra et les Pixel 6 possèdent cette technologie.

Plus concrètement, cette technologie d'affichage permet aux écrans de se rafraîchir à une fréquence flexible comprise entre 1 Hz et 120 Hz. Elle pemet également une consommation en énergie plus faible par rapport aux écrans LTPS OLED classiques.

Grâce à cela, le smartphone permettra une expérience encore plus fluide qu'un écran AMOLED dans tous les cas. Peu importe votre utilisation, lecture, vidéo, jeux, vous sentirez la différence. Déjà que la qualité des écrans des smartphones OnePlus était excellente (des écrans Samsung), nulle doute que cette nouvelle technologie devrait les rendre encore plus intéressants.

Le OnePlus 10 Pro devrait être équipé d'un écran AMOLED QHD+ LPTO 2.0 de 6,7 pouces de Samsung.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro devrait être dévoilé courant janvier pendant le CES (a priori le 5 janvier) afin de prendre de l'avance sur les sorties de Samsung qui prévoit ses Samsung Galaxy S22 à partir du mois de février 2022. Le OnePlus 10 devrait arriver un peu plus tard dans l'année.