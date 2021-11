OnePlus 10 Pro : la fiche technique complète se précise

Le OnePlus 10 Pro devrait s'imposer à sa sortie comme l'un des terminaux les mieux équipés du marché et les plus puissants.

Les choses se confirment du côté de OnePlus et le OnePlus 10 Pro s'annonce bel et bien comme un monstre de puissance.

Le smartphone sera ainsi bel et bien le tout premier terminal à se doter du nouveau SoC Qualcom 8 Gen1, une puce ultra haut de gamme la plus performante à sa sortie. Pour avoir la primeur du SoC, le OnePlus 10 Pro pourrait alors avoir à sortir en tout début d'année prochaine alors qu'il était traditionnellement lancé au printemps.

La fiche technique de l'appareil est déjà quasiment connue dans son intégralité. On devrait y trouver un écran de 6,7 pouces AMOLED QHD+ 120 Hz associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, de 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. La partie photo sera développée avec Hasselblad autour d'un capteur grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP, un téléobjectif 8 MP et un capteur frontal de 32 MP.

La batterie de 5000 mAh se confirme également avec la recharge rapide 125 W. Le OnePlus 10 Pro devrait ainsi se présenter comme un concurrent sérieux pour le Galaxy S22 de Samsung.