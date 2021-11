OnePlus 10 Pro : la partie photo se précise

La configuration du OnePlus 10 Pro se confirme un peu plus et c'est la partie photo qui se détaille désormais.

En marge des rendus du terminal et d'une partie de sa fiche technique, le OnePlus 10 Pro s'annonce déjà comme un smartphone très bien équipé et séduisant, mais OnePlus devrait également surprendre côté photo.

On sait ainsi déjà que le terminal sera doté d'un écran de 6,7 pouces QHD+ en 120Hz, de la prochaine génération de SoC Qualcomm la plus aboutie, de 8 à 12 Go de RAM en LPDDR5 et d'un espace de stockage UFS3.1 variant de 128 à 256 Go en fonction des modèles.

La partie photo sera pour sa part assurée par trois capteurs avec des définitions de 48, 50 et 8 mégapixels. Le partenariat avec Hasseblad est toujours d'actualité et l'on devrait retrouver le logo de la marque sur le module photo à l'arrière de l'appareil.

Sur le OnePlus 10 Pro, la marque ferait l'impasse sur le capteur monochrome 2 MP présent sur le OnePlus 9 et qui n'avait pas convaincu par son intéret. Il se murmure que la nouvelle configuration pourrait embarquer un Zoom optique X5 et que la partie selfie serait laissée à un capteur de 32 Mp.

L'appareil devrait être dévoilé en Chine au tout début d'année prochaine.