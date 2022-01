OnePlus 10 Pro : des prix en baisse

On sait déjà presque tout du OnePlus 10 Pro dont la présentation officielle aura lieu en Chine le 10 janvier prochain. Un revendeur a déjà publié une fiche produit de l'appareil avec son prix.

C'est JD.com qui a partagé la grille tarifaire du OnePlus 10 Pro qui se déclinera en trois versions : 8Go de RAM + 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La version 8+128 Go devrait être proposée entre 3000 et 3999 yuans soit 416 à 554 euros au taux de conversion brut et entre 554 et 692 euros pour les deux autres versions.

On assiste là à une baisse de prix comparé à l'année dernière puisque le OnePlus 9 Pro était proposé à partir de 4999 yuans, soit 692 euros.

Cette baisse tarifaire pourrait s'expliquer par le choix de OnePlus de faire l'impasse sur son capteur 2 MP critiqué pour son peu d'intérêt. Le OnePlus 10 Pro revient ainsi à 3 capteurs photo au lieu de 4. La certification IP68 pourrait également ne plus être à l'ordre du jour, et permettre de réaliser ainsi des économies.

En France, le OnePlus 9 Pro a été commercialisé à 919€ TTC dans sa version de base. Le OnePlus 10 pourrait de son côté s'afficher autour des 780€ si l'on reprend la logique des tarifs évoqués plus haut pour la Chine.