OnePlus 10 Pro : le smartphone avec photo Hasselblad débarque en Europe

Après avoir été lancé en Chine, le OnePlus 10 Pro débarque en France avec l'avantage de son partenariat Hasselblad pour la photo, le SoC Snapdragon 8 Gen 1 et une charge filaire encore plus rapide.

Le fabricant OnePlus renouvelle sa gamme de référence en commençant par le modèle OnePlus 10 Pro constituant directement sa nouvelle offre premium. Nouveauté cette année, le smartphone est déjà commercialisé en Chine et débarque désormais dans le reste du monde, dont l'Europe et la France.

Les caractéristiques du OnePlus 10 Pro sont donc connues et l'on retrouve la patte de OnePlus. On trouvera donc un grand affichage 6,67 pouces QHD+ incurvé avec dalle Fluid AMOLED et rafraîchissement 120 Hz adaptatif grâce au LTPO.

Il embarque également le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Sa batterie de 5000 mAh profite d'une charge rapide filaire de 80W (SuperVOOC) et d'une charge sans fil 50W (AirVOOC).

OnePlus met en avant un mode HyperBoost Gaming Engine avec plusieurs fonctionnalités qui contribueront à fournir une expérience de jeu mobile optimale, notammant pour maintenir un framerate constant durant les sessions de jeu.

La partie photo est optimisée avec Hasselblad, notamment avec la calibration colorimétrique des capteurs avec la solution OnePlus Billion Color, et comprend trois capteurs : un module principal 48 megapixels custom, un ultra grand angle 50 megapixels avec angle de vision de 150 degrés (contre 119 à 123 degrés classiquement) et un mode fisheye pour de nouvelles façons de voir le monde, et un téléobjectif de

Le tout fonctionne sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12 et ses multiples possibilités de personnalisation ainsi que ses modes spécifiques. A noter que OnePlus assurera 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité pour ce modèle.

Le OnePlus 10 Pro sera proposé en deux configurations mémoire :

OnePlus 10 Pro 8 / 128 Go : 919 €

OnePlus 10 Pro 12 / 256 Go : 999 €

Les précommandes débutent ce jour sur OnePlus.com avec en cadeau des écouteurs sans fil TWS OnePlus Buds Pro et les ventes démarreront le 5 avril sur le site du fabricant et sur Amazon.