OnePlus 10 Pro : un prix canon de 839 € au lieu de 999 € pour son lancement !

Le nouveau modèle OnePlus 10 Pro débarque en France avec une superbe réduction depuis le site d'AliExpress.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro est doté d'un écran Fluid AMOLED de 6,67 pouces QHD+ incurvé avec une définition de 3216 x 1440 pixels et d'un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif. Il intègre le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez aussi profiter du mode HyperBoost Gaming Engine contribuant à fournir une expérience de jeu mobile optimale.

Au niveau de la photo, nous notons la présence d'un triple capteur optimisé avec Hasselblad, il inclut un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle 50 mégapixels de 150 degrés et un téléobjectif de 8 MP. À l'avant, nous observons un objectif Sony IMX 615 de 32 MP pour faire des selfies de qualité.

Le OnePlus 10 Pro est doté d'une batterie de 5000 mAh qui bénéficie d'une charge rapide filaire de 80W et d'une charge sans fil 50W (AirVOOC). Pour finir, le smartphone tourne sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12.

Sur AliExpress, vous trouverez pendant quelques jours le smartphone OnePlus 10 Pro 12+256 Go au prix réduit pour son lancement de 839 € au lieu de 999 € avec d'une part le coupon de 100 € à activer sur le site et d'autre part le code de réduction SDFRM153 ! Une occasion à ne pas rater ! La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.