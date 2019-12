Bon plan : les OnePlus 7 à 360€ au lieu de 609€ et OnePlus 7T Pro à 582€ (vs 759€) mais aussi...

OnePlus continue de vendre extrêmement bien ses nouveaux smartphones OnePlus 7T et One Plus 7T Pro, aux succès mérités, mais également le "vieux" OnePlus 7 qui présente un rapport qualité vs prix toujours aussi impressionnant.

Commençons donc par le OnePlus 7 que nous avons testé et qui propose un affichage FHD+ AMOLED avec mini-encoche logeant le capteur photo avant 16 megapixels.

Le smartphone dispose du SoC Snapdragon 855 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage en UFS 3.0, On trouve une batterie de 3700 mAh avec une charge rapide Fast Charge 20 Watts (recharge de 50% en 30 mn).

Le OnePlus 7 dispose à l’arrière d’un double capteur photo avec un module 48 megapixels (Sony IMX 586) accompagné d’un module 5 megapixels apportant des informations de profondeur pour un effet bokeh plus naturel.

Le smartphone profite du traitement photo UltraShot pour des clichés de qualité en toutes conditions de lumière. Il dispose de haut-parleurs stéréo et d’un son Dolby Atmos et des nouveautés de la couche OygenOS comme l’enregistreur d’écran (Screen Recorder), le mode Zen ou le Mode Nuit 2.0 qui prend soin de vos yeux.

Gearbest propose le OnePlus 7 8 / 256 Go à 360 € en coloris gris au lieu de 609 €. Il s'agit de la version internationale (français ok, la même que celle vendue en France), avec la livraison gratuite.

Toutes les promotions OnePlus sont regroupées sur cette page dédiée.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

