OnePlus 8 Lite : les caractéristiques du troisième smartphone se précisent

Le fabricant OnePlus pourrait ajouter un troisième smartphone à sa gamme cette année. Laissant les modèles standards grimper en prix à la faveur des fonctionnalités innovantes embarquées, le OnePlus 8 Lite viendra apporter un contre-point bienvenu.

Son design supposé a déjà été dévoilé il y a plusieurs mois et ses caractéristiques se précisent un peu plus avec les informations diffusées par Ishan Agarwal. Le smartphone devrait proposer un affichage 6,4 pouces AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz, le 120 Hz étant réservé aux modèles supérieurs, et avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant.

C'est en principe un SoC Dimensity 1000 de MediaTek qui animera le OnePlus 8 Lite, marquant une inflexion dans la stratégie de OnePlus, très orientée vers Qualcomm jusqu'à présent.

Il proposera 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, avec une batterie de 4000 mAh profitant de la Warp Charge de 30W. Proposé sous Android 10 avec surcouche OxygenOS, il disposera d'un triple capteur avec module principal 48 megapixels, et des capteurs 16 et 12 megapixels.

Selon le leaker, le OnePlus 8 Lite devrait être proposé au tarif de £400, soit environ 460 €. Curieusement (ou plutôt : en contradiction avec les rumeurs précédentes), il évoque un lancement du smartphone pour le mois de juillet 2020.

Soit la date de lancement sera finalement à peu près la même que d'habitude, soit OnePlus prévoit un lancement de sa gamme OnePlus 8 en plusieurs temps, avec des disponibilités différentes selon les modèles, comme le fabricant l'a fait pour ses modèles actuels.