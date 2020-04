OnePlus 8 / 8 Pro dévoilés officiellement : de la 5G, un écran 120 Hz et de la charge sans fil !

OnePlus officialise sa série OnePlus 8 avec les modèles OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, au design et aux fonctionnalités proches. Place au rafraîchissement 90 ou 120 Hz, à l'étanchéité IP68 et à la charge sans fil !

En 2019, OnePlus a changé de stratégie pour proposer non pas un, mais deux smartphones composant sa gamme, l'un standard poursuivant la lignée et l'autre Pro intégrant des fonctionnalités avancées.

Cette année, le fabricant renouvelle cette double proposition avec la série OnePlus 8, mais en voulant proposer une offre plus homogène. Les deux smartphones, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, ont ainsi un design très proche.

Finies l'encoche de l'un et la caméra popup de l'autre , tout le monde arbore un poinçon dans l'écran, un affichage incurvé sur les tranches et des capteurs photo en alignement vertical centré.

On retrouve ici l'affichage AMOLED Fluid Display avec support HDR10 / HDR10+ et une calibration spéciale et un codage des couleurs en 10 bits pour offrir des couleurs les plus naturelles possible, tout en apportant une protection contre les rayonnements bleus encore accrue afin de limiter la fatigue oculaire.

Les deux smartphones embarquent un SoC Snapdragon 865 et son modem 5G Snapdragon X55 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.0, avec connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

Les OnePlus 8 et 8 Pro sont donc dès à présent parés pour fonctionner en 5G avec un modem opérationnel dans toutes les configurations et pour toutes les fréquences. Encore faudra-t-il que les réseaux soient lancés en France, leur calendrier ayant été bouleversé par la crise sanitaire actuelle...

Les deux appareils tournent avec Android 10 et la surcouche OxygenOS 10.5.1 qui évolue peu ici et n'ajoute que quelques options supplémentaires tout en conservant ses fonctions dédiées comme le Mode Zen ou le mode Lecture. Les différences entre les deux modèles se jouent dans les détails :

OnePlus 8

Affichage 6,55 pouces Fluid Display FHD+ 90 Hz

Ecran ratio 20:9 luminosité 1100 nits

Poids 180 g

Triple capteur 48 (IMX586) / 16 (ultra grand angle) / 2 (macro) megapixels

Batterie 4300 mAh avec charge filaire Warp Charge 30T

OnePlus 8 Plus

Affichage 6,78 pouces Fluid Display QHD+ 120 Hz

Ecran ratio 19,8:9 luminosité 1300 nits

Poids 199 g

Quadruple capteur 48 (IMX689) / 48 (ultra grand angle + macro) / 8 (zoom) / 5 (photochrome) megapixels

Batterie 4510 mAh avec charge filaire Warp Charge 30T / Warp Charge 30 Wireless / charge sans fil inversée 5W

Le OnePlus 8 Pro profite désormais d'une étanchéité certifiée IP68 qui met enfin un terme à la situation ambiguë d'un aspect waterproof pas complètement assumé.

OnePlus 8 Pro : mode photo standard

OnePlus 8 Pro : avec Color Filter Camera

Le OnePlus 8 Pro présente quelques atouts supplémentaires par rapport au modèle standard. Cela concerne notamment le capteur photo photochrome qui permet de créer un effet spécial sur les photos non pas de façon logicielle, mais directement depuis le capteur à l'aide d'un filtre physique spécifique.

Le modèle Pro dispose d'une puce dédiée pour une technique d'"atténuation graphique de déplacement" (c'est le nom officiel) qui vise à rendre les mouvements plus fluides dans les vidéos en rafraîchissement 120 Hz en ajoutant des frames supplémentaires.

Par ailleurs, seul le OnePlus 8 Pro profite de l'écran avec rafraîchissement 120 Hz, fonctionnant de façon fixe ou dynamique. Il est aussi le seul à profiter de la nouvelle technologie de charge sans fil Warp Charge 30 Wireless, mais il faudra pour cette dernière acquérir en plus le socle correspondant, proposé à 69 €.

Ce dernier sera offert à l'occasion des précommandes qui s'ouvrent ce 14 avril à partir de 19 h. La disponibilité de la nouvelle série OnePlus 8 est fixée au 21 avril et les tarifs dépendront des variantes :

Le OnePlus 8 est officiellement en vente chez OnePlus et en France chez les différents revendeurs au prix de 699 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 799 € dans une version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, mais aussi chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.



Le OnePlus 8 Pro est disponible au prix de 899 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 999 € dans la version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.



Coloris OnePlus 8 Pro



Coloris OnePlus 8



Les deux smartphones sont proposés en deux coloris : Onyx Black et Glacial Green et deux teintes spéciales Interstellar Glow pour le OnePlus 8 en version 12 / 256 Go ou bien Ultramarine Blue réservée au OnePlus 8 Pro en 12 / 256 Go. Si toutes les teintes sont disponibles sur le site de OnePlus, les revendeurs ne proposeront que certaines finitions.