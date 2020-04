OnePlus 8 et 8 Pro : les smartphones premium disponibles en France, les marchands où les acheter

Les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont officiellement disponibles sur le site du fabricant, les opérateurs et les grandes enseignes.

La série OnePlus 8 se distingue par sa fiche technique haut de gamme mais aussi par l'introduction de la 5G, fonctionnalité devenue standard cette année chez le fabricant, après les éditions spéciales de l'an dernier. Vous pouvez d'ailleurs déjà découvrir nos tests du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro.

Tous deux sous Snapdragon 865, avec son modem Snapdragon X55 mais aussi de la RAM LPDDR5 et du stockage en UFS 3.0, les smartphones profitent d'un affichage Fluid Display AMOLED calibré pour offrir des couleurs aussi naturelles que possible.

OnePlus 8

Si le OnePlus 8 propose un affichage avec rafraîchissement de 90 Hz, le OnePlus 8 Pro passe pour sa part pour la première fois au 120 Hz, pour encore plus de fluidité dans les animations. Tous deux ont obtenu la note A+ dans les tests de DisplayMate, le nec plus ultra.

OnePlus 8 Pro

La partie photo n'est pas oubliée avec, dans les deux cas, un focus sur les possibilités de photo macro plutôt que de zooms surpuissants. Le OnePlus 8 Pro s'offre en outre un capteur supplémentaire avec un filtre couleur spécial pour un rendu bien détaillé.

Après les éditions spéciales numérotées proposées juste après la conférence en ligne la semaine dernière à l'occasion de pop-up stores virtuels, les deux smartphones sont donc officiellement disponibles ce mardi 21 avril à 11h.

Le OnePlus 8 est officiellement en vente chez OnePlus et en France chez les différents revendeurs au prix de 699 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 799 € dans une version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, mais aussi chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.



Le OnePlus 8 Pro est disponible au prix de 899 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 999 € dans la version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.



Les différents coloris sont tous disponibles sur le site de OnePlus. Pour les autres canaux de distribution, certaines teintes sont privilégiées.