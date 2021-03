Les smartphones Samsung Galaxy Z Fold 2, OnePlus 8 Pro et le DJI Osmo Pocket en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G qui profite d'un affichage extérieur de 6,2 pouces HD+ et d'un écran interne souple de 7,6 pouces une fois déplié qui permet une définition de 2208 pixels x 1768 pixels. La fréquence d'affichage de l'écran interne est de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au niveau de la photographie, on retrouver un triple capteur avec des modules de 12 mégapixels et possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. Il embarque une puce qui lui apporte une compatibilité 5G, mais aussi les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 Watts et la recharge sans fil.

Vous trouverez également le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM

et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Enfin, la caméra stabilisée DJI Osmo Pocket qui ne mesure que 12 cm de haut et ne pèse que 200 grammes, elle dispose d'une nacelle stabilisée sur 3 axes, elle est équipée d'un capteur photo de 1/2,3" 12 mégapixels. La caméra est ainsi capable de filmer en Ultra HD à 60 images par seconde selon DJI. Le bras se veut très court, mais propose malgré tout son lot de fonctions, notamment avec un écran de retour qui permet d'assurer le cadrage.

La DJI Osmo pocket est équipée de deux micros, mais il sera possible de passer par un micro externe, à condition de brancher un adaptateur sur la prise USB-C. L'écran de la caméra est tactile et permettra de réaliser les réglages. Si l'écran parait petit, DJI a pensé à tout et permettra de connecter la caméra à un smartphone pour profiter d'un écran plus grand. Un adaptateur permettra d'ailleurs de le fixer physiquement au manche.

