Bon plan : le OnePlus 8 à 584 € au lieu de 699 € avec livraison en quelques jours

La nouvelle série OnePlus 8 se distingue par sa fiche technique haut de gamme mais aussi par l'introduction de la 5G. Vous pouvez d'ailleurs déjà découvrir nos tests du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro.

Le bon plan du jour concerne le OnePlus 8 qui fonctionne sous Snapdragon 865, avec son modem Snapdragon X55 mais aussi de la RAM LPDDR5 et du stockage en UFS 3.0. Il propose un affichage Fluid Display AMOLED calibré pour offrir des couleurs aussi naturelles que possible.

OnePlus 8

Le OnePlus 8 propose un affichage avec rafraîchissement de 90 Hz et l'écran a obtenu la note A+ dans les tests de DisplayMate, le nec plus ultra !

La partie photo n'est pas oubliée avec un focus sur les possibilités de photo macro plutôt que de zooms surpuissants.

Pour rappel, le OnePlus 8 est officiellement en vente chez OnePlus et en France chez les différents revendeurs au prix de 699 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 799 € dans une version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, mais aussi chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.

Mais le bon plan du jour est proposé par Rakuten avec une offre canon et un tarif de seulement 584,99 € pour la version 128 Go en coloris noir ou vert. Et si vous préférez la version 256 Go elle est affichée à 729 € en vert et 735 € en noir.

Dans les deux cas le smartphone est livré gratuitement depuis le Royaume-Uni en quelques jours.

