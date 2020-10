OnePlus 8T : le démontage montre la double batterie et le système de refroidissement

Le smartphone OnePlus 8T propose pour la première fois une charge rapide filaire de 65W qui passe par un chargeur spécifique et une double batterie se chargeant simultanément à 32,5W.

Ce procédé permet d'éviter une chauffe importante lors de la charge et préserve la capacité de la batterie Li-Ion dans le temps, tandis qu'une partie des composants est déportée dans le chargeur lui-même.

Le Youtubeur JerryRigEverything a réalisé un démontage du OnePlus 8T montrant les entrailles de l'appareil mobile et notamment cette double batterie composée de deux éléments de 2200 et 2250 mAh.

La vidéo montre également le quadruple module photo, les généreuses doses de pâte thermique sur les composants de la carte mère et l'imposant système de refroidissement du SoC Snapdragon 865

Après avoir démonté les composants et dispersé une partie des différentes protections, le smartphone OnePlus 8T, une fois remonté, semble fonctionner comme si de rien n'était.

JerryRigEverything s'est aussi adonné à son exercice habituel de test de la solidité du smartphone et a obtenu des résultats corrects, dans la lignée des autres smartphones. Le OnePlus 8T ne montre pas de faiblesses particulières en matière de résistance aux rayures ou de déformation de la coque.

Le OnePlus 8T sera disponible le 20 octobre 2019 à 599 € en 8 Go / 128 Go ou à 699 € en 12 Go / 256 Go.