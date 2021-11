Énormes bons plans sur le smartphone OnePlus et sur le Hub USB de chez AUKEY mais pas que...

Commençons le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go bénéficie d’une belle promotion chez AliExpress.

Il est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 x 1080 px. Le OnePlus 8T est doté du processeur Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Du côte de la photo, le smartphone dispose d'un quadruple capteur photo dont le module principal est de 48 mégapixels avec un ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro de 5 MP et un module monochrome de 2 mégapixels. Pour faire des selfies, le capteur photo est un 16 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est accompagnée d'un chargeur rapide Warp Charge 65 W.

Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go est au prix de 349 € au lieu de 699 € avec le code de réduction SDFRN142 et la livraison gratuite depuis la France.



Passons au Hub USB AUKEY CB-C71 qui profite aussi d'une belle réduction chez AliExpress.

De forme compacte, il s'installe facilement sans trop gêner, il est équipé de 8 ports différents dont deux USB 3.1, un USB 2, un HDMI, un slot Micro SD, un slot carte SD, un Ethernet et un port de recharge de 100W.

Le Hub USB AUKEY CB-C71 permet un transfert de 5 Gb/s en USB3 et 480 Mb/s en USB 2. De plus grâce à son port de charge de 100 W vous pouvez recharger votre PC portable avec une charge de 87 W.

Sur AliExpress, le Hub USB AUKEY CB-C71 est au prix de 43 € avec le code SDFRN144 avec une livraison depuis la France.



Vous pouvez profiter aussi d'une opération spéciale running sur AliExpress avec des chaussures, des ceintures de soutien, etc.



D'autres bons plans sont disponibles sur le site comme Adobe qui lance ses offres Black Friday avec 40% de remise ou encore les Samsung Galaxy Buds Live avec plus de 70% de réduction et notre sélection des promos du jour.