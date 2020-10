Le smartphone OnePlus 8T est disponible !

Cette année, il n'y a qu'un seul smartphone chez OnePlus pour la série T mais le nouveau OnePlus 8T que nous avons testé se pose comme un syntèse revenant sur la recherche du meilleur rapport qualité / prix.

Equipé d'un écran OLED avec rafraîchissement 120 Hz et échantillonnage tactile 240 Hz, armé d'un SoC Snapdragon 865 accompagné d'un solide système de refroidissement, pourvu de quatre capteurs photo couvrant un large éventail de scénarios d'usage et se chargeant plus vite grâce au Warp Charge 65, le smartphone est aussi l'un des premiers du marché à proposer Android 11 par l'intermédiaire de sa surcouche OxygenOS 11.

Entre qualité d'écran et extrême fluidité de l'interface, on retrouvera les différents modes (Zen, Fnatic...) chers à OnePlus ainsi que les avantages de l'Always On Display avec là aussi des modes spécifiques (Insight, Canvas, Bitmoji) pour personnaliser son smartphone.

Après la phase de précommande, le OnePlus 8T est désormais disponible à l'achat sur le site de OnePlus ( qui propose en exclusivité la variante Vert Aquamarine en 8 / 128 Go) et sur Amazon.

Proposé à 599 € en version 8 / 128 Go ou 699 € en 12 / 256 Go, il sera également disponible en ligne chez Fnac et Darty et en boutiques d'ici vendredi.