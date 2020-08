OnePlus 8T : un début de fiche technique dans Geekbench

Le fabricant OnePlus a lancé sa gamme OnePlus 8 en début d'année et lui a ajouté une nouvelle série OnePlus Nord que nous avons testé chargée de capter de nouveaux utilisateurs sur le segment de milieu de gamme.

Cela ne l'empêchera pas de proposer comme d'habitude l'évolution OnePlus 8T / 8T Pro un peu plus tard dans l'année en profitant toujours des derniers processeurs de Qualcomm.

Un smartphone OnePlus KB2001 a été repéré sur Geekbench et pourrait correspondre au futur OnePlus 8T. La version passée en benchmark embarque 8 Go de RAM, tourne sous Android 11 et exploite un SoC de la famille Snapdragon 865.

Elle obtient un score de 912 points en test single core et de 3288 points en test multicore. La logique voudrait que le modèle embarque un SoC Snapdragon 865+, OnePlus étant un client fidèle de Qualcomm.

Le reste des caractéristiques n'est pas connu mais les variantes T sont en général assez proches de la série de début d'année, ce qui pourrait conduire au même affichage 6,55 pouces Fluid AMOLED avec rafraîchissement d'écran 90 Hz, avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un triple capteur photo et une batterie de 4300 mAh environ avec charge 30W.

Signalons également une intéressante promotion sur le récent OnePlus Nord affiché dans sa version 8+128 Go à seulement 369 € avec le code W502456981227001.