Le OnePlus 8T vient d'être dévoilé et débute sa phase de précommande ce jour avant une commercialisation à partir du 20 octobre. Le smartphone est lancé sans variante Pro et représente donc la nouvelle référence du fabricant pour le second semestre.

Faisant une sorte de synthèse par rapport à ses prédécesseurs, il en reprend les grands traits : un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, un affichage avec rafraîchissement d'écran 120 Hz, un capteur photo principal 48 megapixels...

Il apporte aussi de la nouveauté avec la charge rapide Warp Charge 65 et la surcouche OxygenOS 11 s'appuyant sur Android 11. En se repositionnant sur un tarif plus agressif que la série OnePlus 8, ce nouveau OnePlus 8T aurait-il tout pour plaire ?

Test du OnePlus 8T : la parfaite synthèse de fin d'année