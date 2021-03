La série OnePlus 9 s'offre un partenariat stratégique avec Hasselblad pour des photos de plus grande qualité

La photo mobile restant un élément central dans l'achat d'un smartphone, les fabricants ont pris l'habitude de s'associer avec des spécialistes pour optimiser la qualité des clichés pris avec les appareils mobiles.

Le fabricant OnePlus s'inscrit à son tour dans cette tendance en annonçant un partenariat sur trois ans avec Hasselblad et qui se matérialisera directement sur la série de smartphones OnePlus 9.

La gamme profitera d'un nouveau système " Hasselblad Camera for Mobile " qui doit permettre au fabricant de gagner des points en photo mobile, un élément qui le mettait parfois un peu en retrait par rapport à d'autres acteurs.

OnePlus annonce vouloir investir 150 millions de dollars dans le cadre de ce partenariat pour bonifier ses capacités en matière de photo mobile. Outre la photographie computationnelle devenue indispensable sur les smartphones de référence, le partenariat débutera par des améliorations logicielles pour affiner les réglages colorimétriques et la calibration des capteurs afin de fournir les meilleurs résultats possibles.

Les deux entreprises ont déjà travaillé sur une solution " Natural Color Calibration with Hasselblad " pour un rendu plus naturel des clichés qui servira de référence pour la calibration des capteurs photo des smartphones OnePlus.

En quête des dernières technologies photo mobiles

un nouveau Mode Pro Hasselblad viendra apporter la patte photographique du spécialiste et permettra de contrôler toujours plus de paramètres, avec la possibilité d'exploiter un format RAW 12-bit.

Le partenariat prévoit la création de quatre laboratoires de R&D spécialisés dans l'image et l'exploration de nouvelles technologies comme un ultra ultra grand angle avec angle de vision de 140 degrés ou un système optique avec lentilles freeform permettant d'éliminer les distorsions aux marges de l'image, et que l'on retrouvera sur la série OnePlus 9.

Les smartphones OnePlus 9 feront l'objet d'une présentation officielle le 23 mars 2021 et le teaser " Your Best Shot " plante déjà le décor et la thématique principale. OnePlus indique déjà que ses nouveaux smartphones utiliseront une version spéciale du capteur Sony IMX789 supportant le format RAW 12-bit.

Le module Hasselblad Camera for Mobile améliorera aussi la qualité vidéo en HDR et supportera l'enregistrement vidéo 4K jusqu'à 120 fps et même 8K 30 fps. Rendez-vous le 23 mars à 15 heures pour la conférence en streaming sur le site de OnePlus ou sur la page spéciale Amazon.