Oneplus 9 et OnePlus 9 Pro : les fiches techniques publiées avant l'heure

C'est l'opérateur T-Mobile qui a publié par erreur les deux fiches techniques des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, alors même que leur officialisation par la marque n'est pas prévue avant aujourd'hui 15h00.

Les fiches techniques confirment les nombreuses fuites qui ont eu lieu ces derniers mois. On retrouvera donc les deux terminaux sous Soc Snapdragon 888 avec de 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage.

Les deux appareils seront animés par une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 65W , la version Pro sera également compatible avec la recharge sans fil 50W pour 100% d'autonomie en seulement 43 minutes.

Le OnePlus 9 Pro sera doté d'un écran de 6,7 pouces en 3216x1440 pixels AMOLED LTPO avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz, il proposera un rendu de couleurs 10 bit pour 1 milliard de couleurs, une luminosité de 1300 nits et la compatibilité HDR10+ et MEMC. La version standard du smartphone sera limitée à la FHD+ et ne sera pas compatible LPTO.

Coté photo, le capteur principal des deux appareils sera de 48 MP, on trouvera également un capteur ultra-grand angle de 50 MP et un capteur macro de 2 MP. La version Pro sera également dotée d'un quatrième objectif téléphoto de 8MP avec un zoom optique 3,3X. En façade, on retrouvera également un capteur selfie de 16 MP logé dans un poinçon.

Finalement, OnePlus n'aura plus que les prix à annoncer cet après-midi.