OnePlus annonce OxygenOS 12, d'abord pour Oneplus 9 et OnePlus 9 Pro

La nouvelle surcouche OxygenOS 12 s'apprête à débarquer sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, avec des nouveautés esthétiques et encore plus de personnalisation.

La surcouche OxygenOS 12 commence à s'inviter en version beta ouverte sur la série OnePlus 9 et dévoile ses nouveautés qui s'appuient sur des changements cosmétiques et un approfondissement de la personnalisation de certains services.

Le plus visible est donc la refonte de l'interface sur le thème de l'exploitation de la lumière et de l'espace. Des jeux d'ombre et de lumière veulent apporter une "expérience plus immersive et confortable" et s'accompagnent de changements de typographie dans les pictogrammes utilisés pour les rendre plus immédiatement compréhensibles mais aussi pour rendre OxygenOS 12 "plus inclusif et ouvert aux utilisateurs de différentes cultures et régions".

Ces effets s'étendent aux icônes des applications avec des jeux d'ombre et des dégradés donnant de la profondeur, après des années d'aplats de couleur donnant une forme plus synthétique.

Applications et services repensés

OnePlus annonce une refonte dans OxygenOS 12 de l'application Note qui se voit enrichie de fonctions d'édition et de prise de croquis rapide pour coucher une idée sur le papier (numérique).

La surcouche continue de mettre en avant le mode Zen pour se déconnecter temporairement de son activité numérique et "offrir un havre de paix aux utilisateurs submergés d'informations".

OxygenOS 12 y ajoute une fonction Work Life Balance 2.0 pour classer les notifications par priorité en fonction du moment de la journée, en mode travail ou détente qui peuvent être activés en fonction de l'horaire, de la localisation du bureau ou par détection WiFi.

OnePlus cherche ainsi à conjuguer les deux univers dans le même smartphone sans forcément passer par des interfaces cloisonnées comme ce fut la mode durant un temps avec l'essor du BYOD (Bring Your Own Device).

La marque n'oublie pas que ses smartphones sont aussi faits pour se divertir et introduit un modulateur vocal pour plusieurs jeux (PUBG, Fortnite, etc...) et renouvelle son système Canvas AOD pour créer un écran de verouillage au dessin filaire à partir d'une photo, avec plus d'options disponibles.

Enfin, la sécurité est renforcée avec la possibilité de ranger tout type de document dans le coffre-fort privé virtuel. Une version beta d'OxygenOS 12 est dès à présent disponible pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et sera proposée ultérieurement sur :