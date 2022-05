Grosses chutes de prix sur le OnePlus 9 Pro avec 200 € de réduction, mais aussi sur une TV et des écouteurs

Commençons ce top 3 avec le smartphone OnePlus 9 Pro qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site officiel de la marque.

Il est doté d'un écran OLED de 6,7" avec une définition de 3200 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone intègre le SoC Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le OnePlus 9 Pro est équipé de 4 modules photo avec un principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP, un téléobjectif de 8MP et un macroscopique de 3 MP. Et dans l'écran, le mobile possède un module de 16 MP pour faire des selfies. Et enfin, le smartphone dispose d'une batterie de 4500 mAh qui vous fait profiter de plus de 12 heures d'autonomie.

Sur le site du constructeur OnePlus, le smartphone OnePlus 9 Pro 8+128 Go est au tarif réduit de 719 € au lieu de 919 € avec la livraison gratuite. La version 12+256 Go est au prix de 799 € au lieu de 999 €.

Pour info, le smartphone OnePlus 9 profite aussi d'une réduction avec la version 8+128 Go à 619 € au lieu de 719 € et la version 12+256 Go à 719 € au lieu de 819 €.





Passons maintenant aux écouteurs sans fil Jabra Elite 3 qui offrent une expérience d'utilisation optimale grâce à une connexion avec le smartphone stable et instantané à l'aide du Bluetooth 5.2. Les écouteurs bénéficient d'une autonomie de 7 heures qui peut s'allonger avec le boitier de recharge de 14 heures. Vous aurez besoin de 3h30 pour les recharger totalement.

Ils sont accompagnés de trois tailles d'embouts différents afin de s'adapter à toutes les morphologies. Les écouteurs Jabra Elite 3 affiche aussi la norme IP55 qui les protège contre les poussières et les jets d'eau.

Sur le site de Boulanger, les écouteurs Jabra Elite 3 sont au prix de 60 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV Samsung 55TU7022 qui profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

La télévision est pourvue d'un écran LCD de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. De plus, vous profitez d'un rétroéclairage LED. Grâce à la technologie Crystal UHD, vous bénéficiez de couleurs éclatantes et d'images encore plus réalistes. Nous notons la présence de deux ports HDMI, d'un port USB, d'un port Ethernet et d'une sortie audio numérique. Grâce à l'OS Tyzen, vous profitez d'une interface dédiée pour profiter des services comme Netflix ou encore Disney+.

La télévision Samsung 55TU7022 est au prix réduit de 470 € au lieu de 668 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



