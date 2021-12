OnePlus Buds Z2 : les écouteurs TWS avec ANC lancés en France

OnePlus vient de dévoiler aujourd'hui officiellement pour l'Europe et la France ses écouteurs sans fil OnePlus Buds Z2. Ils sont proposés à 99 €.

Présentés en Chine en octobre dernier, les écouteurs sans fil TWS OnePlus Buds Z2 sont officiellement annoncés aujourd'hui pour la France à un prix de 99 €. Une proposition tarifaire en dessous des OnePlus Buds Pro qui représentent le haut de gamme de la marque dans cette catégorie d'appareils.

Avec des dimensions de 33 x 22,4 x 21,7 mm et un poids de 4,5 - 4,6 g (en fonction du modèle noir ou blanc), les OnePlus Budz Z2 reprennent un format intra-auriculaire avec embouts silicone et une tige dont la longueur a été réduite de 15 % par rapport au modèle original.

Ils profitent toujours d'une certification IP55 pour leur protection contre les poussières et jets d'eau, de même qu'un nano-revêtement hydrophobe. Il n'y aura donc aucun problème pour la pluie ou la sueur.

Avec réduction active de bruit

Comme les OnePlus Buds Pro, les OnePlus Buds Z2 intègrent des haut-parleurs dynamiques de 11 mm pour des basses plus riches. Ils ont une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. OnePlus souligne le support Dolby Atmos sur ses smartphones OnePlus Series 7 à 9.

Équipés de trois micros à chaque écouteur pour contribuer à l'amélioration de la qualité des appels, les OnePlus Buds Z2 sont avec réduction de bruit active (ANC) de jusqu'à 40 dB. Deux modes ajustables sont proposés avec un mode dit Faint (± 25 dB) et Extreme (± 40 dB) pour un meilleur contrôle de la musique.

Un mode transparent est par ailleurs de la partie pour entendre les sons extérieurs et pouvoir communiquer autour de soi sans devoir enlever les écouteurs. Sans compter des modes Cinematic Movie, Immersive Movie et Mobile Gaming pour coller à différents types d'utilisation. Sachant que la latence peut être réduite à jusqu'à 94 ms en mode Pro Gaming avec des appareils OnePlus.

Les OnePlus Buds Z2 sont avec connectivité Bluetooth 5.2 (portée de 10 m) pour l'association à un appareil compagnon. Ils embarquent une batterie de 40 mAh. Avec certification IPX4 pour sa résistance à l'eau, le boîtier de charge (qui se charge en USB-C) bénéficie d'une batterie de 520 mAh.

Sans ANC, l'autonomie annoncée est de jusqu'à 7 heures et 38 heures avec le boîtier de charge. Avec l'ANC, elle passe à 5 heures et jusqu'à 27 heures avec le boîtier de charge. Une charge rapide permet d'obtenir 5 heures d'autonomie en seulement 10 minutes (et 90 minutes pour une charge complète).

Avec des commandes tactiles pour les différentes possibilités d'interaction, les OnePlus Buds Z2 offrent une connexion rapide aux appareils Android grâce à Google Fast Pair.

Pour les avoir testés pendant une semaine, la qualité sonore est au rendez-vous et le rapport qualité vs prix est cohérent. Aucun bug n'a été constaté et l'application dédiée est complète. A conseiller sans hésitation donc.

Les OnePlus Buds Z2 sont disponibles en deux coloris sur le site officiel de OnePlus au prix de 99 €.