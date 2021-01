Etude OnePlus : avec les confinements, les jeunes toujours avec plus accro au smartphone

Comment la pandémie et les confinements ont-ils modifié la relation des jeunes européens vis à vis de leur smartphone ? Une étude OnePoll pour OnePlus suggère que les liens se sont fortement renforcés, faute de pouvoir profiter d'autre chose.

L'année 2020 a été marquée par la pandémie du coronavirus, induisant des confinements qui ont mis entre parenthèses les interactions sociales et des plaisirs aussi simples que prendre un verre avec des amis, aller au cinéma ou se retrouver en bonne compagnie au restaurant.

Une bonne partie de l'horizon s'est reportée sur les écrans et en particulier les écrans de smartphones, ce petit objet très connecté et toujours avec nous. le fabricant OnePlus s'est intéressé aux transformations de cette relation imposées par la crise de la Covid-19 chez les jeunes de 18 à 35 ans.

Une étude menée par OnePoll auprès de 9000 Européens constate que la nomophobie (la crainte d'être privé de mobile) s'est renforcée, 95% des personnes interrogées déclarant dormir dans la même pièce que leur téléphone tandis que près de 80% affirment l'avoir à portée de main à tout moment.

Ils sont aussi 77% à le prendre en main dans les 15 minutes suivant leur réveil. Pour la France, ce taux tombe à 66,8% des personnes interrogées, ce qui constitue un record en Europe.

La crainte de manquer de jus

Le télétravail pour beaucoup conduit à se retrouver en permanence près d'une source d'alimentation électrique et 43% des français en sont à recharger leur téléphone deux fois par jour, 2% des personnes interrogées allant jusqu'à le brancher cinq fois ou plus par jour !

Le smartphone prend désormais tellement de place dans l'univers plus restreint imposé par le coronavirus que 45,2% préféreraient renoncer à l'alcool et 44% aux chips plutôt qu'à leur téléphone. Ils sont tout de même 5% à affirmer qu'ils seraient prêts à échanger leur petit ami !

Nomophobie en hausse

Globalement, l'enquête de OnePoll pour OnePlus montre une très forte augmentation de l'utilisation du smartphone chez les jeunes utilisateurs, et la France n'est pas en reste sur ce point, bien au-delà de la moyenne européenne.

C'est à tel point que 25% des Français se considèrent comme atteints de nomophobie, dans le sens d'une peur de se retrouver sans téléphone portable, tandis que le record (36%) se retrouve chez les Britanniques.

Cette crainte explique le besoin de le charger très souvent mais aussi certaines stratégies pour réduire la consommation d'énergie et ne pas se retrouver à sec (fermeture d'applications, extinction des connectivités sans fil, réduction de la luminosité).

Dans ce contexte, OnePlus propose désormais une gamme étendue de smartphones avec les modèles de référence OnePlus 8 / 8 Pro et 8T mais aussi une gamme OnePlus Nord épaulée par les Nord N10 5G et Nord N100, offrant des capacités de réduction de la consommation d'énergie et de la charge rapide.

Plusieurs modèles sont d'ailleurs actuellement en promotion :