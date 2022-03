Cinq offres de folie avec le OnePlus Nord CE 2 5G, les Xiaomi Buds 3 ou encore casque Beats Studio3

Commençons ce top 5 avec le OnePlus Nord CE 2 5G qui est actuellement à prix réduit sur AliExpress.

Il est doté d'un écran de 6,43 pouces AMOLED FHD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un rafraichissement d'écran 90 Hz. Le OnePlus Nord CE 2 5G est propulsé par le SoC Dimensity 900 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire. De plus, il intègre une batterie dual cell de 4500 mAh qui profite d'une charge rapide de 65W.

À l'arrière, nous notons la présence d'un bloc photo avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Le mobile est porté par Android 11 et la surcouche OxygenOS 11.

Sur AliExpress, le smarphone OnePlus Nord CE 2 5G est au prix de 278 € au lieu de 369 € avec la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec le PC portable Asus Zenbook UX435EA qui profite d'une belle réduction sur la Fnac.

Il est doté d'un écran de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels en 16:9. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7-1165G7 avec 16 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage en SSD. Le PC portable Asus Zenbook est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Du côté de la connectique, il est équipé de trois ports USB 3.1, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise casque / micro.

Sur Rueducommerce, le PC portable Asus Zenbook UX435EA est au prix de 1000 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant aux écouteurs Xiaomi Buds 3 qui profitent également d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Les écouteurs sont certifiés IP54 pour une résistance à la poussière et aux projections d'eau. De plus, ils sont dotés de haut-parleurs de 12 mm et ils sont compatibles Bluetooth 5.2. Vous profitez d'une autonomie de 5 heures avec une seule charge et jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie en utilisant le boîtier de charge. Pour 10 minutes de charge, vous bénéficiez de 1h30 de lecture.

Sur Amazon, les écouteurs Xiaomi Buds 3 sont au prix de 99 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran PC gamer Alienware AW2521H qui profite d'une réduction de 42 % sur le site Amazon.

Il est équipé d'une dalle de 25" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 360 Hz et un temps de réponse de 1 ms. L'écran intègre aussi la technologie IPS pour une image nette et la technologie AMD FreeSync pour une meilleure fluidité. Au niveau de la connectique, vous profitez de quatre ports USB, de deux ports HDMI, d'un port Display et de deux sorties audios.

Sur Amazon, l'écran PC gamer Alienware AW2521 est au prix de 400 € au lieu de 690 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Beats Studio3 qui se bonifie aussi d'une réduction sur Amazon.

Il est doté d'oreillettes circum auriculaires souples et flexibles pour un confort optimal. Il profite aussi d'un son de qualité grâce à la technologie de réduction dynamique du bruit. Vous profitez d'un étalonnage audio en temps réel. La batterie vous fera profiter de votre casque pendant 22 heures et 10 minutes de charge vous offrent 3 heures d'écoute. Pour finir, la puce Apple W1 plus la puce Bluetooth offrent une bonne portée et moins de pertes de connexion.

Sur Amazon, le casque Beats Studio3 est au prix de 169 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



