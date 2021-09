OnePlus Nord 2 : un nouvel appareil explose sans raison apparente

C'est la troisième fois que cela arrive et la marque semble s'inquiéter de la situation : un OnePlus Nord 2 a de nouveau explosé sans raison particulière.

C'est la troisième fois que l'on rapporte l'explosion soudaine d'un smartphone OnePlus Nord 2 depuis la sortie du terminal. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle du Galaxy Note 7 qui avait fini par être retiré de la commercialisation.

Le premier OnePlus Nord 2 à exploser date de début aout : le smartphone explosait alors que son propriétaire se baladait à vélo. Quelques jours plus tard, un second smartphone explosait dans la main de son utilisateur lui occasionnant des blessures sévères. Et voilà donc qu'un autre Nord 2 explose dans la poche d'un autre utilisateur.

La victime, Gaurav Gulati, avocat, explique que son terminal était dans sa robe et qu'il a commencé à chauffer en pleine audience avant d'exploser sous les yeux médusés de la salle. Le terminal était chargé à 90 % et n'était pas en utilisation depuis plusieurs minutes.

OnePlus a demandé à récupérer l'appareil pour l'analyser, mais Gaurav Gulati, vexé par le manque de considération de la marque qui ne l'a pas questionné sur son état de santé suite à l'incident, a décidé de passer par la voie légale et a décidé ainsi de porter plainte contre OnePlus. Des dommages et intérêts sont ainsi demandés à OnePlus, et la plainte vise le retrait de la commercialisation de l'appareil.

De son côté OnePlus regrette de ne pas pouvoir accéder à l'appareil détruit pour enquêter sur les raisons de cette explosion et vérifier la légitimité de la réclamation.