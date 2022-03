OnePlus Nord 3 : Dimensity 8100, charge 150W...les caractéristiques se précisent

La fiche technique du futur OnePlus Nord 3 continue de se préciser et semble bien en faire un cousin très proche du Realme GT Neo 3.

Entre Oppo, OnePlus et Realme, tous appartenant à BBK Electronics, il y a des proximités plus ou moins visibles dans les smartphones proposés. Le futur OnePlus Nord 3 pourrait ainsi avoir beaucoup de points communs avec le Realme GT Neo 3 qui s'apprête à débarquer sur le marché.

Comme lui, il serait doté d'un SoC Dimensity 8100 de MediaTek et, pour la première fois, d'une charge filaire 150W que Realme a présentée sous la dénomination UltraDart et Oppo avec le nom SuperVOOC 150W durant le salon MWC 2022 de Barcelone.

Le leaker Digital Chat Station apporte d'autres précisions sur la fiche technique du OnePlus Nord 3 en évoquant un affichage 6,7 pouces FHD+ avec dalle AMOLED fournie par BOE et un poinçon centré pour un module photo de 16 megapixels.

Le SoC Dimensity 8100 serait accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5 et d'une mémoire de stockage en UFS 3.1, que l'on retrouve normalement en haut de gamme.

Le smartphone exploiterait une batterie de 4500 mAh avec la charge 150W et embarquerait à l'arrière un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 megapixels, une valeur sûre et déployée aussi bien en haut de gamme que plus bas.

Il serait accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un capteur 2 megapixels (macro ou profondeur de champ). Le lancement imminent du Realme GT Neo 3 pourrait donc donner une bonne idée de ce qui se prépare chez OnePlus d'ici quelques mois.