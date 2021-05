OnePlus Nord CE 5G : le nouveau smartphone sera lancé le 10 juin

En 2020, OnePlus a fait évoluer sa stratégie en lançant une série de smartphones en milieu de gamme à côté de sa série de référence. La série Nord vise à proposer une expérience OnePlus sur des segments plus bas, avec de la 5G pour deux des trois modèles.

Récemment, le fabricant se félicitait du succès du OnePlus Nord positionné en milieu de gamme et qui semble avoir obtenu un bon accueil du public.

Il pré-annonce dès à présent l'arrivée d'un nouveau modèle OnePlus CE 5G constituant un "nouvel ajout dans la gamme Nord" et qui sera lancé en Europe et en Inde, ainsi qu'un OnePlus Nord N200 5G plus particulièrement destiné à l'Amérique du Nord.

OnePlus Nord

Le CE correspondant à Core Edition qui veut proposer les fondamentaux du OnePlus Nord avec des fonctionnalités en plus, le tout à un prix encore plus abordable, de l'aveu même de Pete Lau, CEO de OnePlus.

Le OnePlus Nord N200 5G cherchera pour sa part à proposer un smartphone 5G à bas prix sur le marché US dans un effort pour capter de nouveaux publics.

OnePlus annonce dès à présent que le OnePlus Nord CE 5G sera présenté à l'occasion d'un Summer Launch Event qui se déroulera le 10 juin prochain.

