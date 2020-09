OnePlus : pas moins de cinq smartphones à venir ?

Outre les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro, le fabricant préparerait deux smartphones en série Nord et un modèle non identifié.

La marque OnePlus nous a habitué à lancer deux smartphones par semestre mais l'année 2020 se révèle un peu différente puisqu'après les OnePlus 8 et 8 Pro, elle a ouvert une nouvelle gamme avec le OnePlus Nord.

Au second semestre, on devrait logiquement retrouver les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro comme modèles de référence et peut-être déjà un complément à la gamme Nord.

OnePlus Nord

Mais il y aurait encore plus de surprises en préparation. Sur Twitter, Evan Blass a diffusé des URL se rapportant à plusieurs smartphones, attendus ou pas. Si l'on retrouve bien des mentions se rapportant aux OnePlus 8T et 8T Pro, il est aussi question des OnePlus Nord N100 et N105g (sans doute les versions 4G et 5G du même smartphone) dont l'auteur de la fuite précise qu'ils seront encore plus abordables que le OnePlus Nord.

OnePlus put up guides for some unannounced devices:



- OnePlus 8T [https://t.co/AYKJrfU7gL]

- OnePlus 8T Pro [https://t.co/zGBNtGLFdj]

- OnePlus Nord N100 [https://t.co/SmDJnuqJZS]

- OnePlus Nord N105g [https://t.co/PMFibiTLLm]

- Codename "SS9805" [https://t.co/wNGWqyVEae] — Evan Blass (@evleaks) September 11, 2020

Le modèle 5G serait ainsi positionné à seulement 300 €. Lors de la présentation du OnePlus Nord, le fabricant nous avait confirmé qu'il y aurait plusieurs modèles Nord et cela semble se confirmer de nouveau ici.

Il est également fait mention d'un mystérieux modèle SS9805 dont, pour le moment, on ne sait encore rien, ni même à quoi le rattacher. La fin d'année pourrait donc être encore surprenante chez OnePlus...