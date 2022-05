OnePlus Nord Buds : les écouteurs TWS à petit prix

OnePlus applique la stratégie Nord à ses produits audio et annonce les OnePlus Nord Buds, des écouteurs TWS de qualité à petit prix.

Si la gamme Nord concernait avant tous les smartphones, elle s'étend désormais aux produits audio de OnePlus avec le nouveaux écouteurs OnePlus Nord Buds. La dénomination veut être synonyme d'un bon rapport qualité / prix en restant justement dans un domaine de prix abordable.

Les OnePlus Nord Buds revendiquent une bonne qualité sonore grâce à leurs drivers dynamiques en titane de 12,4 mm promettant un bon équilibrage des basses aux aigus, renforcé par le support du Dolby Atmos.

S'ils ne disposent pas d'une réduction active de bruit, ils sont dotés de quatre micros permettant de réduire le bruit du vent et d'assurer des conversations claires lors des appels.

Faible latence et autonomie correcte

Les oreillettes sont certifiées IP55 et pourront résister à la pluie et à la sueur, en plus d'un revêtement hydrophobe les protégeant de la corrosion. Ils pourront être reliés à un smartphone en Bluetooth 5.2 leur assurant une faible latence (94 ms), avec appairage rapide OnePlus Fast Pair avec un smartphone OnePlus.

Enfin, OnePlus n'oublie pas un point important pour ce type de gadget : l'autonomie, avec 7 heures d'utilisation pour les écouteurs et 30 heures via l'étui de charge qui assure en outre 5 heures d'autonomie en 10 minutes de charge.

Les nouveaux écouteurs TWS OnePlus Buds Nord peuvent être précommandés dès à présent sur le site de OnePlus et seront commercialisés le 24 mai (aussi chez Amazon) au prix de 49 €.