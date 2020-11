Le OnePlus Nord N100 est disponible en France à 199 € avec les écouteurs offerts

Après un récent OnePlus 8T que nous avons trouvé très convaincant dans notre test, OnePlus propose aujourd'hui le OnePlus Nord N100, en attendant d'ici quelques jours le OnePlus Nord N10 5G.

OnePlus Nord N100

Pour rappel, le OnePlus Nord N100 est proposé à 199 €, possède un affichage 6,52 pouces HD+ et un SoC Snapdragon 460 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible), sans support de la 5G.

A l'arrière se trouvent trois capteurs photo avec un module principal de 13 megapixels, avec objectif macro et capteur pour effet bokeh. La batterie est de 5000 mAh, offrant une bonne autonomie, exploitant une charge rapide 18W.

Le OnePlus Nord 100 utilise l'interface OxygenOS 10.5 (Android 10) comprenant le mode sombre, le mode Zen et des options de personnalisation, en attendant l'arrivée prochaine d’Android 11.

Le OnePlus Nord N100 en 4 Go / 64 Go est disponible depuis aujourd'hui 11h sur le site officiel de OnePlus au prix de 199 € avec la livraison gratuite et en cadeau pour le lancement les écouteurs OnePlus Type-C Bullets Earphones.