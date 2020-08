Le OnePlus Nord disponible en France aujourd'hui, le smartphone milieu de gamme de vos rêves ?

C'est ce mardi 4 août à 10h que OnePlus démarre officiellement la vente du OnePlus Nord que nous avons testé en avant-première.

Ce smartphone est donc dès maintenant disponible à l'achat sur son site officiel en deux versions :

Pour rappel le OnePlus Nord propose un écran plan de 6,44 pouces FHD+ au ratio 20:9 avec dalle Fluid AMOLED et un rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 765G avec des capacités gaming supplémentaires par rapport au modèle standard.

On trouvera également un double poinçon dans l'écran pour les capteurs photo avant, le capteur photo avant est de 32 megapixels, contre 16 megapixels jusqu'à présent (même sur les OnePlus 8) et le second capteur est un 8 megapixels ultra grand angle (105 degrés). Il dispose de 4 modules photo à l'arrière selon un alignement vertical et dans l'angle supérieur gauche de la coque. Le module principal est de 48 megapixels Sony IMX586 avec ouverture f/1,75 et stabilisation OIS / EIS, à ceci s'ajoute un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels et un module 2 megapixels pour la macrophotographie (focus jusqu'à 2,5 cm). Le quatrième capteur est un module de 5 megapixels pour la capture des informations de profondeur afin d'optimiser par exemple l'effet bokeh sur les portraits.

Le OnePlus est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et en deux configurations mémoires : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte mémoire). Il dispose également des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, ainsi que le NFC. La batterie offre une capacité de 4115 mAh avec la charge rapide Warp Charge 30T de 30W que l'on retrouve sur la série OnePlus 8.





Ce nouveau smartphone vise le segment de milieu de gamme comme en atteste son prix, à partir de 399 € sur le site officiel de OnePlus :

OnePlus Nord 8 Go RAM / 128 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 399 €

OnePlus Nord 12 Go RAM / 256 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 499 €



Il est également disponible en France dès aujourd'hui chez Darty, ou bien chez Fnac avec une expédition le 7 août ou encore chez Amazon.

Enfin, signalons que Gearbest propose le OnePlus Nord 8 +128 Go à 388 €.