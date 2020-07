OnePlus Nord : notre prise en main du smartphone qui s'attaque au milieu de gamme

Après la série OnePlus 8 positionnée en haut de gamme, OnePlus tente le pari du OnePlus Nord positionné en milieu de gamme et destiné à séduire un public plus large. Découvrez le avec notre prise en main !

Pour assurer le succès de ses smartphones, OnePlus a beaucoup misé sur la création d'une communauté de fans qui ont soutenu ses choix ou ont même inspiré certaines orientations en matière de design et de logiciel.

En 2019, la marque a fait le choix de proposer une version Pro de son modèle et d'offrir une expérience premium faisant moins de compromis, mais avec en retour un tarif plus élevé.

Ce choix a pu perdre une partie des utilisateurs, pas forcément prêts à mettre des sommes importantes dans un smartphone, et freiné l'intérêt des consommateurs ne connaissant pas la marque.

La philosophie

Cherchant à toucher un nouveau public sans renoncer à son coeur de cible de consommateurs attentifs à la fiche technique, OnePlus s'invite donc en milieu de gamme avec le smartphone OnePlus Nord, créant une nouvelle série qui vient compléter la gamme standard.

Plutôt que de créer une sous-marque, OnePlus s'appuie ainsi sur sa marque propre pour proposer une nouvelle expérience s'adressant à une cible plus large et promettant de retrouver les fondamentaux du fabricant en matière de qualité de fabrication, de performances et d'ergonomie de l'interface grâce à OxygenOS.

Le OnePlus Nord n'est en ce sens pas un retour au sources en ne cherchant pas forcément la fiche technique la plus poussée au prix le plus bas, mais plutôt une façon de proposer son savoir-faire sur un modèle pouvant intéresser le plus grand nombre et pour un tarif moins élevé que les 700 € de départ de la gamme actuelle.

Le design

Le OnePlus Nord fait des choix raisonnables en termes de design avec un écran plan de 6,44 pouces FHD+ au ratio 20:9. Cela ne l'empêche pas de proposer une dalle Fluid AMOLED de même qualité que sur la série OnePlus 8 et avec un rafraîchissement de 90 Hz devenu un minimum requis sur les smartphones de la marque.

On trouvera également une première pour un modèle OnePlus : un double poinçon dans l'écran pour les capteurs photo avant. A noter qu'un film de protection est pré-installé sur l'écran.

Sur les tranches, la disposition des touches rappelle les autres modèles : boutons de volume à gauche et bouton d'alimentation ainsi que slider de notification à droite, ce qui peut être un peu surprenant au début.

Le OnePlus Nord ne présente pas de prise jack 3,5 mm ni d'emplacement pour carte mémoire microSD. A la base, la connectique USB-C permettra de relier un casque filaire, de charger le smartphone ou de réaliser un échange de fichiers / synchronisation.

La trappe pour les cartes SIM, puisque le smartphone est dual SIM, se trouve elle aussi sur la tranche inférieure.

Le OnePlus Nord présente un dos en verre avec des bordures incurvées venant rejoindre le châssis métallique. Il dispose de 4 modules photo à l'arrière selon un alignement vertical et dans l'angle supérieur gauche de la coque.

Il n'y a pas de lecteur d'empreintes à l'arrière ni sur la tranche puisqu'il est placé sous l'écran AMOLED.

Dans l'ensemble, le design se révèle assez classique et sage. Si le poids de 184 g est appréciable et permet une excellente prise en main, l'aspect général se différencie peu de la concurrence sur le même créneau. On trouvera tout de même le logo OnePlus et le nom du fabricant à l'arrière.

Le fabricant choisit ici l'efficacité et l'ergonomie avec une formule connue et qui fait ses preuves.

Processeur de milieu de gamme et 5G

Le OnePlus Nord embarque un SoC Snapdragon 765G fourni par Qualcomm. C'est un processeur octocore récent (annoncé en décembre 2019) gravé en 7 nm chez Samsung dont le "G" final signale des capacités gaming supplémentaires par rapport au modèle standard.

C'est aussi le premier SoC Snapdragon 700 compatible 5G avec l'intégration d'un modem Snapdragon X52 multimodal. Si la 5G est encore élusive en France, le smartphone est déjà capable d'atteindre jusqu'à 3,7 Gbps en débit descendant 5G et 1,6 Gbps en débit montant, avec une compatibilité sub-6 GHz et mmWave. Autant dire qu'il est paré à profiter sans restriction des qualités des futurs réseaux.

Le OnePlus est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et en deux configurations mémoire : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte mémoire). Le SoC Snapdragon 765 permet également de profiter des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, ainsi que le NFC.

Les performances attendues sont celles d'un smartphone de milieu de gamme. Sans permettre de faire tourner tous les jeux à plein régime ou les applications AR / VR en toute fluidité, OnePlus a fait ce choix de processeur pour garantir une expérience fluide et agréable dans la plupart des usages du quotidien. Nous le vérifierons plus tard lors du test du smartphone.

La batterie offre une capacité de 4115 mAh avec la charge rapide Warp Charge 30T de 30W que l'on retrouve sur la série OnePlus 8. Le OnePlus Nord est en revanche dépourvu de la charge sans fil proposée sur le OnePlus 8 Pro.

Pour en savoir plus sur les performances du smartphone, il faudra encore patienter quelques jours avant la publication du test complet.

La partie photo

On l'a dit, le OnePlus Nord est le premier de la marque à présenter un double capteur photo à l'avant, sous forme ici d'un double poinçon. On apprécie ou non ce choix, chacun ses goûts, mais à titre personnel, après un instant d'hésitation, on a vite adopté ces petits yeux ronds.

Autre première chez OnePlus, le capteur photo avant sur ce modèle est de 32 megapixels, contre 16 megapixels jusqu'à présent (même sur les OnePlus 8). A ceci s'ajoute un second capteur 8 megapixels ultra grand angle (105 degrés).

Cette combinaison, apparemment réclamée par la communauté, permet de prendre facilement des selfies de groupe (ou bien de donner un effet de profondeur à ses propres selfies solo) et de qualité.

L'intelligence artificielle et les algorithmes embarqués permettront en effet de réaliser des photos de groupe dans lesquelles toutes les personnes resteront nettes même si elles ne sont pas au même plan.

La configuration photo principale comprend par ailleurs quatre capteurs photo. Le module principal est de 48 megapixels Sony IMX586 avec ouverture f/1,75 et stabilisation OIS / EIS.

OnePlus nous a indiqué avoir privilégié ce capteur par rapport à un module 64 megapixels, certes plus flatteur sur la fiche technique d'un point de vue purement marketing, pour des raisons qualitatives : après des essais en interne, ce capteur 48 MP s'est révélé tout simplement plus performant au regard des différents critères.

A ceci s'ajoute un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels et un module 2 megapixels pour la macrophotographie (focus jusqu'à 2,5 cm). Le quatrième capteur est un module de 5 megapixels pour la capture des informations de profondeur afin d'optimiser par exemple l'effet bokeh sur les portraits.

Avec cette configuration 48 + 8 + 5 + 2, OnePlus propose une expérience de photographie mobile polyvalente à défaut d'être surprenante. Le zoom sans perte se limite à du x2 et le zoom numérique grimpera jusqu'en x10.

On retrouve toutefois un mode photo nocturne, la capacité de réaliser des enregistrements vidéo en 4K 30 fps (ou 1080p 30 / 60 fps) stabilisée, des vidéos en slow motion et en time lapse, et avec toujours un mode Pro pour les puristes.

OxygenOS 10

Une partie de la différenciation sur laquelle mise OnePlus est portée par l'interface OxygenOS 10 qui profite désormais de plusieurs années d'évolutions régulières. OnePlus y propose une relative sobriété, mais surtout une personnalisation avancée qui permettra un fonctionnement adapté à l'utilisateur.

On trouvera un écran d'accueil avec assez peu d'applications pré-installées et un tiroir d'applications pour retrouver tous ses logiciels. Les paramètres permettent de décider de nombreux aspects du design de l'interface (couleur, packs d'icônes, forme des icônes...).

OnePlus propose toujours ses modes spéciaux comme le mode Lecture (qui passe l'écran en monochrome) ou le mode Zen (déconnexion des principales fonctions pendant un temps déterminé).

Le prix

Le tarif constitue la pierre angulaire de la stratégie du OnePlus Nord. Alors que la gamme standard débute désormais à 699 € et grimpe jusqu'à 1000 €, ce nouveau smartphone vise le segment de milieu de gamme et entend créer une nouvelle segmentation qui va dépendre de sa configuration mémoire :

OnePlus Nord 8 Go RAM / 128 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 399 €

OnePlus Nord 12 Go RAM / 256 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 499 €

La marque retrouve ici les prix qui avaient fait le succès de ses premiers flagships killers mais la proposition du OnePlus Nord se veut différente en misant plutôt sur un bon rapport prix / performances plutôt que d'essayer d'aligner des specs au prix le plus serré.

Rendez-vous dans quelques jours pour le test complet du OnePlus Nord afin de savoir si cette combinaison du SoC Snapdragon 765G et de quatre capteurs photo est gagnante, avant une sortie officielle début août.