OnePlus en quête de vos idées pour OxygenOS

OnePlus a lancé une initiative baptisée IDEAS afin d'échanger avec sa communauté de fans et clients. L'objectif est de recueillir des suggestions et idées pour contribuer à l'amélioration de sa surcouche Android OxygenOS.

Inaugurée en début de mois, l'initiative se poursuit jusqu'au 30 avril 2020. Quelques récompenses pour les suggestions ayant suscité le plus l'adhésion sont prévues, comme les écouteurs Bluetooth 5.0 Bullets Wireless 2 de OnePlus qui avaient accompagnés le lancement des OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro (voir notre test).

Pour proposer des idées, il faut un compte OnePlus. Il est donc aussi possible de voter avec un système de Likes. Actuellement, l'idée ayant le plus la cote est le mode Always On Display pour un affichage permanent.

Seules les idées en rapport avec le logiciel sont pour le moment acceptées. " Si votre idée est retenue pour une adoption, elle sera ensuite mise en œuvre par notre équipe R&D ", écrit OnePlus.

La marque OnePlus avait récemment surpris avec ses Snowbots pour une battaille de boules de neige interactive en Laponie.