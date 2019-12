Le fabricant chinois OnePlus sera sur le salon du CES en janvier prochain et prévoit un "évènement spécial".

[MAJ du 17/12/19 11h15]

Finalement, OnePlus a donné plus de précisions sur la nature de son événement et nous aurons droit à la présentation du OnePlus Concept One.

Il s'agira d'un nouveau terminal qui préfigure d'une nouvelle gamme de smartphones au sein de la marque regroupant l'ensemble des nouvelles technologies du groupe avec une nouvelle approche en termes de design. " Ce produit est le premier d’une série à venir " !



Article original



OnePlus vient d'envoyer des invitations à la presse concernant un "événement spécial" qui se tiendra sur le salon du CES de Las Vagas la première semaine de janvier 2020.

On ne sait absolument pas ce que OnePlus prépare pour cet événement assez inattendu puisque jamais la marque n'a organisé de tel événement au Consumer Electronic Show, le plus grand rendez-vous occidental du high-tech.

Il est peu probable de voir la marque dévoiler son OnePlus 8 sur place, de fait on penche plutôt sur l'annonce du téléviseur Q-LED OnePlus TV.

Le téléviseur est déjà disponible depuis quelques mois sur le marché indien et il se décline en deux versions. L'écran affiche une dalle QLED 4K de 55 pouces compatible HDR10+ de Dolby Vision, le téléviseur se dote d'Android TV et les deux modèles se différencient au niveau de l'équipement sonore puisque le Q1 propose 4 haut-parleurs tandis que le Q1 Pro est également associé à une barre de son amovible.