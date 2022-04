OnePlus et Amazon proposent de belles réductions sur les OnePlus 9 (499 €) , 9 Pro (699 €), 8T, Nord 2...

OnePlus propose plusieurs bons plans sur son site officiel, comme par exemple le smartphone OnePlus 9 qui profite de 100 € de réduction sur toutes ses configurations.

Ce dernier est doté d'un écran de 6,55" en Fluid AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il intègre le processeur Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. De plus, le téléphone est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 et il embarque une batterie de capacité 4500 mAh offrant une belle autonomie avec un chargeur de 64 W.

Le OnePlus 9 est doté de trois capteurs photo à l’arrière (50, 45, 2 MP) et pour faire des selfies vous trouverez à l'avant un capteur de 16 mégapixels.

Sur son site officiel, le OnePlus 9 8+128 Go est au prix réduit de 619 € au liue de 719 € et la version 12+256 Go est à 719 € au lieu de 819 €. La livraison est gratuite depuis la France.



Voici les autres produits de la marque qui profitent d'une bonne réduction :

Ecouteurs OnePlus Nord Buds Z2 à 79 € au lieu de 99 €



A noter que Amazon propose également des réductions sur les produits OnePlus, et même beaucoup plus intéressantes avec de très bons tarifs sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, ce dernier devenant un très haut de gamme vraiment très attractif, y compris face au nouveau OnePlus 10 Pro.



Et d'autres bons plans sont disponibles comme Les jours Boulanger (iRobot, Samsung, Sony...) ou encore les meilleurs forfaits mobiles autours des 100 Go.