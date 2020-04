OnePlus : une restructuration en Europe, mais pas de licenciement massif

C'est une rumeur qui a été lancée sur le site américain Engadget : au plus mal suite au lancement de ses OnePlus 8 et 8 Pro il y a quelques jours, OnePlus envisagerait de licencier la majorité de son personnel en Europe pendant la crise sanitaire... On évoque 80% du personnel ainsi remercié.

L'information fait rapidement le tour du Web et oblige OnePlus à communiquer officiellement sur le sujet : Non, il n'est pas question de licencier autant de personnel.

OnePlus confirme ainsi qu'une restructuration est bien à l'étude pour le marché européen notamment pour faire face à la crise sanitaire liée au Coronavirus qui handicape les ventes de la marque de façon temporaire. Ainsi, des licenciements sont prévus, mais cela ne concernerait qu'une vingtaine de personnes. On ne sait pas exactement à quel pourcentage cela correspond, mais il y a peu de chances que OnePlus ne dispose que de 25 employés en Europe (pour correspondre aux 80% évoqués dans la rumeur).

La marque explique la nécessité de rationaliser ses opérations en Europe sur un marché, certes en pleine croissance, mais qui connait un ralentissement lié à des facteurs extérieurs temporaires. OnePlus rappelle que l'Europe reste une région clé pour la marque et son développement.