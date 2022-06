OnePlus lance des promotions sur son site avec jusqu'à 350 € de réduction !

Pendant tout le mois de juin, OnePlus propose sur son site une série de bons plans à ne pas rater avec jusqu’à 350 € de réduction, comme c'est par exemple le cas du OnePlus 9 Pro.

Pour rappel, ce dernier est équipé d’un écran OLED de 6,7" à une définition de 3200 x 1440 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre dans l’écran un module de 16 MP pour faire des selfies. De plus, le mobile profite du SoC Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photographie, le smartphone est pourvu de 4 modules photo avec un principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 8MP et un macroscopique de 3 MP. Et pour finir, le OnePlus 9 Pro intègre une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 67 W vous faisant profiter de plus de 12 heures d’autonomie.

Sur le site de OnePlus, le smartphone OnePlus 9 Pro 8+128 Go est au tarif réduit de 569 € au lieu de 919 € avec le code 9PRO150 et la livraison gratuite. La version 12+256 Go est au prix de 699 € au lieu de 999 € avec le code OP9PRO100.



Voici les autres smartphones qui profitent d’un rabais chez OnePlus :



