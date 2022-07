OnePlus casse les prix sur son site avec le OnePlus 9 Pro à 519 € au lieu de 919 €, mais aussi...

Pendant ce début de mois de juillet, OnePlus propose sur son site une série de bons plans à ne pas rater avec notamment des réductions sur ses smartphones comme ceux de la série OnePlus 9.

Pour rappel, le OnePlus 9 Pro propose un affichage 6,7 pouces QHD+ avec dalle Fluid AMOLED 2.0 et rafraîchissement 120 Hz finement adaptatif grâce au LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide). Il embarque un SoC Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 (non extensible), avec compatibilité 5G et support des connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.2 (et NFC, GPS / Glonass / Galileo / Beidou...).

Sa batterie dual cell de 4500 mAh profite d'une charge rapide filaire 65W mais aussi d'une charge sans fil Warp Charge 50 Wireless de 50W, ainsi que d'une charge sans fil inversée pour charger les petits accessoires. Au niveau photo, vous trouverez un grand bloc de quatre capteurs avec un module principal Sony IMX789 custom optimisé avec Sony et Oppo de 48 megapixels et ouverture f/1,8, avec OIS, un ultra grand angle 50 megapixels Sony IMX766 avec ouverture f/2,2 et lentille freeform, un téléobjectif de 8 megapixels assurant un zoom optique x3,3 et enfin un zoom numérique jusqu'à x30. Le dernier capteur de 2 megapixels est un module monochrome. L'ensemble permet d'enregistrer de la vidéo en 8K / 30 fps et en 4K jusqu'en 120 fps avec différents modes possibles (Super Slow Motion, Time Lapse...).

Sur le site officiel, vous trouverez le OnePlus 9 Pro 8+128 Go au prix exceptionnel de seulement 519 € au lieu de 919 € avec le code TAKE9PRO. La livraison est gratuite depuis la France.





Voici d'autres bons plans qui profitent d’un rabais chez OnePlus avec de très jolies promotions :



Et n'oubliez pas nos précédents bons plans à savoir Xiaomi de retour pour les soldes d'été avec la 2e démarque sur mi.com et jusqu'à -50% ou encore Cdiscount et sa troisième démarque avec jusqu'à -60% de réduction.