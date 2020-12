OnePlus : une smartwatch en préparation pour 2021

OnePlus sortira sa première montre intelligente en 2021, d’après un tweet de Pete Lau, PDG de la marque. Un premier communiqué très intéressant, bien que nous n’en sachions pas plus sur le modèle à venir, de nouvelles informations devraient nous être communiquées au début de l’année 2021.

La volonté de sortir une montre intelligente n’est pas récente chez OnePlus, en effet, la société aurait conçu une montre intelligente Wear OS il y a quelques années. Un produit, qui a finalement été annulé pour se concentrer sur d’autres tâches jugées plus essentielles par la marque. OnePlus n’est désormais plus un simple fabricant de smartphones, la société fabrique également des écouteurs et même des téléviseurs intelligents. La société cherche à étoffer sa gamme et souhaite se positionner sur de nouveaux marchés. La sortie de leur nouvelle smartwatch permettra de rajouter un nouveau produit connecté à leur gamme de manière à diversifier leur activité. Il faudra cependant patienter jusqu’en 2021 pour en apprendre plus sur les caractéristiques techniques et le design de l’appareil.